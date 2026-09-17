ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ, ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
mercury transit 2026 in libra ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವನ್ನು ಮಾತು, ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು, ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಚಿತ್ರಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.