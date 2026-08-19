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- ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ, ಶುಕ್ರ-ಶನಿಯ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು
ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ, ಶುಕ್ರ-ಶನಿಯ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು
ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ, ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಸೌಕರ್ಯ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ದಾತ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿ, ಆದರೆ ಶನಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ 180° ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, 'ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.