ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕೋಲಾರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ, ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ 10,108 ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ: (ಸೆ.10): ಕೋಲಾರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಸೆ. 11ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ವರುಣನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲದ ಅಲಂಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಂದ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂಗಳು!

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10,108 ತಾವರೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಕೋಲಾರ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲಿವೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಭಕ್ತರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗಲ್ ಪೇಟೆಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಸೂರಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲದ ಅಲಂಕಾರ

ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲದ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದೇವತೆ ಬನಶಂಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಂಕಾರ ೨ನೇ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.