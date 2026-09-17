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- Raja Moksha Yoga: 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು-ಕೇತು ಸೇರ್ಪಡೆ! ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!
Raja Moksha Yoga: 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು-ಕೇತು ಸೇರ್ಪಡೆ! ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಾಗಲಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಮೋಕ್ಷ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ.
ರಾಜಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಗುರು-ಕೇತು ಯುತಿ
ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು-ಕೇತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ 'ಗುರು-ಕೇತು ಯುತಿ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ರಾಜಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಗವು ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ನೈಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಿಢೀರ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಜಮೋಕ್ಷ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ
1. ಮೇಷ - ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು-ಕೇತು ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು: ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಲಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಮಿಥುನ - ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು!
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 3ನೇ ಮನೆಯಾದ ಧೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು: ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ದೂರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
3. ತುಲಾ - ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
4. ಧನುಸ್ಸು - ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಗ!
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯ 9ನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತು ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳಿತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಒಲಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕುಂಭ - ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅರಳಲಿದೆ!
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾ ಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.