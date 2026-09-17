ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್; ರಾಹುವಿನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ, ಕೇತುವಿನಿಂದ ಮಹಾಯೋಗ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹಣ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಕುಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಹು... ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ?
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಕುಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಭಾವ) ರಾಹು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ:
• ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ
• ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ
• ಹೊಸ ಜನರ ಒಡನಾಟ
• ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ದೂರದ ಊರಿನ ಅವಕಾಶಗಳು
• ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
• ಹಳೆಯ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹುಡುಕುವ ತುಡಿತ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಸೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರಲಿವೆ.
ಆದರೆ "ಖಂಡಿತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ. ರಾಹು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಥಾನವೇನು ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು... ಯೋಗ ತರುತ್ತಾ?
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುವುದರಿಂದ, ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬರುತ್ತಾನೆ.
7ನೇ ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಸಂಗಾತಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ:
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ + ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ + ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ + ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮ + ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ!
ರಾಹು-ಕೇತು ಫಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 1ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಾಹು ಕುಂಭದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದವರೆಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು "ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಜಾತಕದ ಲಗ್ನ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.