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- Temple: ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮದಂತೆ ಮೃದುವಾದ 10 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹ, ರಾತ್ರಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಗೂಢ ದೇಗುಲ!
Temple: ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮದಂತೆ ಮೃದುವಾದ 10 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹ, ರಾತ್ರಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಗೂಢ ದೇಗುಲ!
Telanganaದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲೂರುನಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಾಚಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು.
ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಪೇಟ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭದ್ರಾಚಲಂ-ಏಟೂರುನಾಗಾರಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಗಪೇಟಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮದಂತೆ ಮೃದುವಾದ ವಿಗ್ರಹ
ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಗ್ರಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನಂಬಿಕೆ
ಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಯಿತಂತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ದ್ರವದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಗಂಧವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜಲಧಾರೆ.. ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ
ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು 'ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜಲಧಾರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಈ ನೀರಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ನೀರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಕತೀಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ರುದ್ರಮದೇವಿ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳ ವಿಶೇಷತೆ
ಮಲ್ಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕತ್ತಲಾದರೆ ಆವರಿಸುವ ಭಯ
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ನರಸಿಂಹನ ಬೆಟ್ಟ, ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಯಾರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಆಗಾಗ ಸಿಂಹದ ಘರ್ಜನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಾಡಿದ ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.