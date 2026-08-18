ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಜೊತೆ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳ ಭವ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ
September 2026 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ. ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಲಾಭ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳ 18 ರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀವು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 18 ರ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.