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- Rich Numbers: ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ‘ಹಣದ ಆಯಸ್ಕಾಂತ’, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
Rich Numbers: ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ‘ಹಣದ ಆಯಸ್ಕಾಂತ’, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಅದೃಷ್ಟದ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು "ಹಣದ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು". ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಳಹರಿವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇಗನೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಹಣದ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು". ಈ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ಅದು ಜನರನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 - ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು "ರಾಜ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5 - ವ್ಯವಹಾರದ ರಾಜ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತು, ವಿವೇಚನೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. "ಭಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು" ಎಂಬ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ, ಅವರು ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 - ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರೇಮಿ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.