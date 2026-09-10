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- ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ; 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ; 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ
ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, 3 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು.
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಆಮದು-ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿದೆ. ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿರಿ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.