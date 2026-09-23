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- ಸೆ.26ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಳಿಕ ಹಣದ ಹೊಳೆ! ಮೇಷ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಸೆ.26ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಳಿಕ ಹಣದ ಹೊಳೆ! ಮೇಷ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೇಷ ಪೌರ್ಣಮಿಯು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಮೇಷ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವ ಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಗದು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಿರುವು. ಕುಬೇರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವು 4 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸುವರ್ಣಯುಗವು ಹುಟ್ಟಲಿದೆ.
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ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಈ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಕೊಡುವವನು, ಕುಬೇರ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
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ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಡುವವನು, ಕುಬೇರ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಊಹಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
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ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಮನೆಯಾದ 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಬೇರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಕೊಡುವವನು, ಕುಬೇರ.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರು ಬಯಸಿದ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
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ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕೊಡುವವನು, ಕುಬೇರ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ.