Garuda Purana: ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡಿ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ
ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥವಾದ ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಜೀವನ, ಸಾವು, ಕರ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮರಣಾನಂತರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗೋದು ಖಚಿತಾ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಮರಣಾನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇತ ಲೋಕದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು
ಗರುಡ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು, ಸೊಸೆ, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣದ ನಂತರ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ
ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ, ಪ್ರೇತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು ಘೋರ ಪಾಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ ದೆವ್ವಗಳಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದಾನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮ, ದಾನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾವಿನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.