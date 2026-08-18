ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 21 ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಮ್ಮದೇ! ಇದು ನಿಜಾನ?
Hair and Skin Care: ಉದ್ದನೆಯ , ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನೀರನ್ನು 21 ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಕೇಶ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರಿಯನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಿಜಾನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತಾ?
ಅಕ್ಕಿ ನೀರು, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುವ ನೀರು, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಎಂದರೇನು?
ನೀವು ಅನೇಕ ಜನರು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ, ನೆನೆಸಿದ ಅಥವಾ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:
ಇದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇನೋಸಿಟಾಲ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಇ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಸತು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇನೋಸಿಟಾಲ್ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಕೂದಲಿನ ಹಚ್ಚೋದು ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ತಮ.
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಎಲಾಸ್ಟೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಷ್ಟವು ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?
ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಬಯೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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