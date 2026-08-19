ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಒಂದು ತೊಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಂಡರೂ, ಇವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಕಡಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಬಳೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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