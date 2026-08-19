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Bangles: ಒಂದು ತೊಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಬಳೆಗಳು, ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್

fashion Aug 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Zilmor
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್..

ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಒಂದು ತೊಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಂಡರೂ, ಇವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Zilmor
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ಕಡಾ ಬಳೆಗಳು..

ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಕಡಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Belleza
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ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಡಿಸೈನ್..

ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Belleza
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ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳೆಗಳು..

ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಬಳೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Zilmor

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