Kannada

Skin Care: ಮುಖದ ಕಪ್ಪುಕಲೆ, ಟ್ಯಾನ್ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು!

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಮುಖ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದೆಯೇ? ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Apr 30 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Asianet News
Kannada

ಅಲೋವೆರಾ

ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಅರಿಶಿನ

ಅರಿಶಿನವು ಹೈಪರ್‌ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: our own
Kannada

ರೋಸ್ ವಾಟರ್

ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೋನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್

ಒಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮ ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸ

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್

ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Social Media

ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಈ 6 ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Pregnancy Diet: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ 6 ಸಖತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳು

Superfoods: ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ 7 ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳು!