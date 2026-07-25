Yash Prestige Golfshire Home: ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ವೈಭವದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ನಿವಾಸವು ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಯಶ್, ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸವೂ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗಾಲ್ಫ್ಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗಾಲ್ಫ್ಶೈರ್ ವಸತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹6 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹7 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾಸವೂ ಆಗಿದೆ.
ಸರಳತೆಯಲ್ಲೇ ವೈಭವ ತೋರಿಸುವ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ
ಯಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೇ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವಿಶಾಲವಾದ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೋಫಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಡಗಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲಹಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಮನೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸುಂದರ ಬಾಲ್ಕನಿ
ಯಶ್ ಅವರ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಓಪನ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯೂ ಒಂದು. ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿ ನಗರದ ವೇಗದ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾದ ಶಾಂತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ಯಾಟಿಯೋ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆ
ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಯಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ಯುಗಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ಗಳನ್ನು ದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬ್ಯುಸಿ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಶ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೂಡ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ‘ಮನಮೋಹಕ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿವೆ.)