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- ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿವೆ? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿವೆ? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಮದುವೆ' ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚಿಂತೆ. ನಟನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬಂದಿವೆಯಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಔಟ್: 5000 ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬಂದರೂ 'ನೋ' ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ'? ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್?
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸದ್ದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಮದುವೆ' ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅತೀವ ಕುತೂಹಲ. 44 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ 'ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್' ಪಟ್ಟವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ!
5000 ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವೇ?
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹರಡಿತು. ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯಾಗಿ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವತಿಯರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದಿದ್ದವಂತೆ! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ 5000 ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಯವಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಗಾಸಿಪ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ 'ಮಾಯಾಂಗನೆ' ಕಾರಣವೇ?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ 'ದೇವಸೇನಾ' ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರಲೇಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರೇ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ' ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರೇ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಗೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 'ಪ್ರಭುಷ್ಕಾ' ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾವೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೀವನದ ಸರ್ವಸ್ವ!
ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮಡದಿಯಂತಾಗಿವೆ. 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್', ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಹಾಗೂ 'ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ' ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಭಾಸ್, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ!
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 5000 ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ!
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