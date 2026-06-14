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- ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ 'ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ' ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ 'ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ' ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಗಿದ ಹೋದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡಲು ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಾಗಲೀ ಮನಸ್ಸಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಗ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು... ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ..
ಗಾಯಕ-ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ- ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Chandan Shetty) ಅವರನ್ನು ಒಂಥರಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿರುವ 'ರಾಪರ್'. ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಯಾನಾಮೈಟ್, ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೇಮಸ್ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡನಾಡು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭೆ.
ಇಂಥ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ (Niveditha Gowda) ಅವರ ಮದುವೆ (2020) ಹಾಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ (2024). ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚಂದನ್-ನಿವೇದಿತಾ ವಿಚ್ಚೇದನ ಮಾತುಕತೆಯ, ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಲು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದರೆ 'ಏಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು' ಅನ್ನೋದು! ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬಂತೆ ಆಡುವ ಸಮಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರವೇ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು;- 'ನೋಡಿ, ಈಗದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ.. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಾಗ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೋ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಗಿದ ಹೋದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡಲು ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಾಗಲೀ ಮನಸ್ಸಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಟೈಂ ಬಂದಾಗ, ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಾನೇ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಈಗ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು...
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿ, ಲವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆದರ್ಶ ಜೋಡಿ' ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಜೀವಿಸಲು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಇಷ್ಟದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತು.
ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಲವ್, ಸುತ್ತಾಟ, ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ (ನನ್ನ-ಅವರ) ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು- ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮ ಮೂಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ, ಬೆಳೆದ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾತಾವರಣ, ಇಬ್ಬರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಗುರಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ-ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು! ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನಂತೂ ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಗುರಿ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತೂ ಸಮಾಜದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟಗರ, ಸಮಾಜದ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಕಮಿಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಇತಿಮಿತಿಗಳು, ಪ್ಲಸ್-ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಅಗಬಾರದು. ನೀವೇನಂತೀರಿ..? ಕಾಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್...
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