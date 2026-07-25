ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಲವು ಮರಾಠಿ ನಟಿಯರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯರೆಂದರೆ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್, ಸ್ಮಿತಾ ತಾಂಬೆ, ಸುಹಿತಾ ಥತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಡೇ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಮರಾಠಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಾಠಿ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, 'ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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