ತಂದೆ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ!
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಬೇಕಾದ ಸೀರೀಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಪಾವ ಕದೈಗಳ್' (Paava Kadhaigal) ಎಂಬ ಆಂಥಾಲಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಓರ್ ಇರವು' (Oor Iravu) ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 'ಸುಮತಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪದ ತಂದೆ
ಸುಮತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವ ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ತಂದೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬುವ ಸುಮತಿ, ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ನಡೆಯುವ ಸೀಮಂತದ ನಂತರ ಸುಮತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೇ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೂರ ನಿರ್ಧಾರ ಕಥೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ.. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್
ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಸುಮತಿ, ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಕ್ರೂರ ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಕಲಕುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ತಂದೆ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮಾಜದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ 'ಪಾವ ಕದೈಗಳ್'
'ಪಾವ ಕದೈಗಳ್' ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಂಥಾಲಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ, ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಓರ್ ಇರವು' ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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