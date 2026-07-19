ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ
ಸುಮಾರು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ-1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಜರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನದ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ
ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು
ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು. ದೆಹಲಿ ನಗರದ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಗುರವಾದ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲಷ್, ಚಿನ್ನದ ಛಾಯೆಯ ಹೈಲೈಟರ್, ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾದ ಐಲೈನರ್ ಅವರ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರಗು ನೀಡಿತು.
ದೀಪಾವಳಿ 2026ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ
'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ-1' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು (ದೀಪಾವಳಿ) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆ, ಯಶ್ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.