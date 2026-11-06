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- 'ಕೆಜಿಎಫ್'ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಿಂದ ಭಾರತ, 'ರಾಮಾಯಣ'ದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಯಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
'ಕೆಜಿಎಫ್'ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಿಂದ ಭಾರತ, 'ರಾಮಾಯಣ'ದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಯಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಜಿಎಫ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೋಚಕ ಪಯಣ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಯಶೋಗಾಥೆ ವಿವರ ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಂತಹದೊಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಪಯಣ, ಇಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್'.
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
KGF: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! (South India Is My Territory)
Toxic: ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! (India Is My Territory)
Ramayana: ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! (World Is My Territory)
ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಶ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ! ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಟನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಯಶ್ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ‘ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’ ಅವತಾರ
‘ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಮತ್ತು ‘ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. "ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರೋನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಒಬ್ಬನೇ ಬರೋನು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
2. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’: ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಆಳಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್!
‘ಕೆಜಿಎಫ್ 2’ ನಂತರ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್ - ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’. ಇದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ; ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
3. ‘ರಾಮಾಯಣ’: ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ವರನ ಅಬ್ಬರ!
ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬರೀ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ವಿಷನ್: ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಂಗಮ: ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ (Hans Zimmer) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ (A.R. Rahman) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು, ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಳನಾಯಕ (World-wide Ultimate Villain) 'ರಾವಣ'ನಾಗಿ ಯಶ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಯಣ:
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವದ ದಿಗ್ಗಜ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ವಿಷಯ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ!
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