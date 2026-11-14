ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಆಸೆಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ, ಮುಂದೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪನಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು 2024ರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಆಡಿಷನ್, ತರಬೇತಿ, ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ!
ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೇನು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಅರಿವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಪುಟ್ಟ ಇಂದಿರಾ ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು!
ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಅಪ್ಪ!
ಇತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಂದೆಗೆ ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅಪ್ಪನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಶಾರದಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ನವವಧು' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಇಂದಿರಾ ಎರಡು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು!
2024ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುರಾಮ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂದಿರಾ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿತ್ತು.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಾಲನಟಿ!
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡುವೆ', 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಸೈನ್ಯ', 'ಪುಟಾಣಿ ಏಜೆಂಟ್ 123', 'ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ', 'ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 30–40 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಆಸೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಈ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.