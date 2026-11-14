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- ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಹವಾ; ಸೂರ್ಯ 'ಸೀನ್' ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಾಂಚಾಣ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಹವಾ; ಸೂರ್ಯ 'ಸೀನ್' ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಾಂಚಾಣ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಅಬ್ಬರ; ಸೂರ್ಯ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಣಬೀರ್ ಸಿನಿಮಾ!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಥೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಶನಿವಾರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ಸೀನ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ಮೂಲದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರ, ಅದ್ಧೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
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