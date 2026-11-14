ಕನ್ನಡ ನಟ ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಸಂಕೇತ್ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ ಜೀವನದ ಹಿಂದಿದೆ ಭಾವುಕ ಕಥೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ನಟ
ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಚಿಂದಾಪುರ್ಗಿ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಗ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂತಿದೆ.
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಪ್ರತಿಭೆ
ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ 'ಸಂಕೇತ್' ನಾಟಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.
140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು.
62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಟ
2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಗ 62 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಿಧನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಕೇತ್ ಕಾಶಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾವುಕ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರಳ ಬದುಕಿನ ನೆನಪೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.