ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐಎಂಡಿಬಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಪ್ 10 ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಮಳವಿದೆ.
ಐಎಂಡಿಬಿ ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ನಟನೆಯ 'ಸೈಯಾರಾ' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೈಯಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹569.75 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾ
ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಛಾವಾ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್', ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಯ 'ದೇವಾ' ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ರೈಡ್ 2' ಕ್ರಮವಾಗಿ 7, 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಲೋಕಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಛಾವಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿದ್ರೆ, ಕುಡ್ಲದ ಚೆಲುವೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಟನೆಯ ದೇವಾ ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದನವನದ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಸೈಯಾರಾ
2. ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ
3. ಛಾವಾ
4. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
5. ಕೂಲಿ
6. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್
7. ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್
8. ದೇವಾ
9. ರೈಡ್ 2
10. ಲೋಕಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
