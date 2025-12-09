ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು? 2025ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾ
South Indian Movies of 2025: 2025ನೇ ಇಸವಿ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Top 10 Highest Grossing South Indian Films
10. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. 300 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 195.8 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
9.ತುಡರುಂ
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ 'ತುಡರುಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತು. 50 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ 235.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ
8.ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರವೂ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. 180 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 248.1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
7.ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ' ಈ ವರ್ಷ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 50 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 258.4 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
6.L2: ಎಂಪುರಾನ್
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ 'L2: ಎಂಪುರಾನ್' 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿತು. 150 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 268.1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
5.ಓಜಿ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ದೇ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ' ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 240 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 298.1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
4.ಲೋಕಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಲೋಕಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. 40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 302.1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3.ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ
'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 40 ಕೋಟಿ. ಇದು 326.1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
2.ಕೂಲಿ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 350 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ 516.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.
1.'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 130 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 853.4 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.
