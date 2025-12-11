ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಡೆವಿಲ್' ದರ್ಬಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಸನ 52 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಟೌಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಡೆವಿಲ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗೌರಿಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 6:30ಕ್ಕೆ ಡೆವಿಲ್ ಶೋ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ ಪೋಟೋಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದರ್ಶನ ಪೋಟೋಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ.. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Films: ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
Su From So Movie ಭಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅರೆಕೆರೆ ಪತಿ ಕೂಡ ನಟ! ಯಾರದು?
ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಾದೆ? ಬಾಲಯ್ಯ ಬಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ…ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು