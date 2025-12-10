2025ರಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ನಟಿಯರು: ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು?
ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ
2025ರ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಸಿನಿಮಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂಸ್, ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇವೋಲೀನಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ
2024 ರಿಂದ ದೇವೋಲೀನಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಛಥಿ ಮೈಯಾ ಕಿ ಬಿಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಛಥಿ ಮೈಯಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೇವೋಲೀನಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ದೇವೋಲೀನಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದೇವೋಲೀನಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ
ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಕೂಡ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 2019 ರ ಯೇ ಹೈ ಚಾಹತೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಶಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟಿವಿಯಿಂದ ದೂರ ಬಂದಿರುವ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಸಿರಿ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಶ್ಮಿ ದೇಸಾಯಿ
ರಶ್ಮಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಿನ್6 ರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ದೇಸಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ರಾತ್: ಹೌಸ್ಫುಲ್, 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾ - ನಯಿ ಪೀಧಿ ನಯೇ ಕಿಸ್ಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್
ಪುಷ್ಪಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದಾಮಿನಿ ಮೆಹ್ರಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2019-2020ರಲ್ಲಿ ಶೀ ಬೇಹದ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾಯಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಮೂಲಕ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. OTTಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಡ್ M ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ಹಾನಿ vs. ರೈಸಿಂಗ್ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
