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- ಅಮೀರ್ ಮಗನ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್, ಈಗ ಭಾರತದ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿ! ಈ ಸೌತ್ ನಟಿ ಯಾರು?
ಅಮೀರ್ ಮಗನ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್, ಈಗ ಭಾರತದ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿ! ಈ ಸೌತ್ ನಟಿ ಯಾರು?
Ramayana indias most expensive film: ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಗನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಈ ನಟಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರಾದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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Image Credit : Instagram
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಯೇ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. 34 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಬಾಲಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 1992ರ ಮೇ 9 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
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Image Credit : Instagram
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ
2005ರಲ್ಲಿ 'ಕಸ್ತೂರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, 2008ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ 'ಧಾಮ್ ಧೂಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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Image Credit : instagram
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್
ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ನಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು.
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Image Credit : instagram
ಭಾರತದ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಈಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
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