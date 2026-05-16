ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಟೀಂ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ (Ramayana). ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ‘ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ’ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಸು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬಿ-ಟೌನ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
‘ಏಕ್ ದಿನ್’ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ವಿವಾದ!
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಏಕ್ ದಿನ್’ (Ek Din) ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹಿಂದಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ (Hindi Accent) ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಲಯ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು.
ರಾಮಾಯಣ ತಂಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
‘ಏಕ್ ದಿನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎದುರಿಸಿದ ಟೀಕೆಗಳು ಈಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ರಾಮಾಯಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದುದು. ಸೀತೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸೊಗಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ (Dubbing) ಮಾಡಿಸದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಶುದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಲು ತಂಡ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ನಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯೇ?
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆವೂರಬೇಕಾದರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಪಾತ್ರದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.