ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮನೆ ಹೀಗೂ ಇರಬಹುದಾ? Sai Pallavi ಮನೆಯ ಒಳನೋಟ ವೈರಲ್
Sai Pallavi actress house tour ಐಷಾರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಕೋಟಗಿರಿ ಮನೆಗಳ ಒಳನೋಟ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತೆಯೇ ಸರಳತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಿವಾಸ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಿವಾಸ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ವಿಶಾಲ ಹಾಲ್, ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು, ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಈ ಮನೆ ನಗರ ಜೀವನದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಈ ಮನೆ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹45 ರಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹45 ರಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿ ಬಂಗಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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