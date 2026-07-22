ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 10 ಬೋಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು..
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕಾಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಹೇರಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅಂತಹ 10 ಬೋಲ್ಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.
ಫೈರ್ (Fire)
ದೀಪಾ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಫೈರ್' ಚಿತ್ರವು, ಅತೃಪ್ತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಇಬ್ಬರು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸಿನಿಮಾ. ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಂದಿತಾ ದಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಸಮಾಜದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದು, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಬುರ್ಖಾ (Lipstick Under My Burkha)
ಅಲಂಕೃತಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಮನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಪಾರ್ಚ್ಡ್ (Parched)
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಪಾರ್ಚ್ಡ್', ಗೃಹ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದಮನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ, ಸುರ್ವೀನ್ ಚಾವ್ಲಾ, ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಲೇಹರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಬಿ.ಎ. ಪಾಸ್ (BA Pass)
ಮೋಹನ್ ಸಿಕ್ಕಾ ಅವರ 'ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಂಟಿ' ಕಿರುಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ, ತನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಯುವಕನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ವಿಷಯಗಳು, ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಕಪ್ಪು ಮುಖವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಲವ್ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಔರ್ ಧೋಖಾ (Love S*x Aur Dhokha)
ದಿಬಾಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವು, 'ಫೌಂಡ್-ಫೂಟೇಜ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವೊಯರಿಸಂ (Voyeuristic culture), ಮರ್ಯಾದಾ ಹ*ತ್ಯೆ, ಎಂಎಂಎಸ್ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿರೇಕದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೀವ್ರ ಚಿತ್ರಣವು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಆಸ್ಥಾ: ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ (Aastha: In the Prison of Spring):
ಬಸು ಭಟಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಓಂ ಪುರಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರೇಖಾ ಅವರು ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 'ಮಾನ್ಸಿ' ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಓಂ ಪುರಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಈ ಇರೊಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ (The Dirty Picture)
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬಂದಿ ತನಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ಖ್ಯಾತಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಮನೆ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾತೃಭೂಮಿ - ಎ ನೇಷನ್ ವಿಥೌಟ್ ವುಮೆನ್ (Matrubhoomi - A Nation Without Women)
ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಕ್ರೂರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಏಕ್ ಛೋಟಿಸಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (Ek Chhotisi Love Story)
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು, ತನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ನೆರೆಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನ ವೊಯರಿಸ್ಟಿಕ್ (ಕದ್ದು ನೋಡುವ) ವ್ಯಾಮೋಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೌಢ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರವು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಕಾಮಸೂತ್ರ - ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ (Kama Sutra - A Tale of Love)
1996 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಮ, ಈರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಶೃಂಗಾರಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರೂ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿತು.
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