ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿ ಬಂಗಲೆ, ಬಿ. ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ದತ್ತು ಮಗಳ ಹೊಸ ಮನೆ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ದತ್ತು ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ (ಇಂದು ಸಮರ್ಥ್) ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ದತ್ತು ಮಗಳ ಹೊಸ ಮನೆ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ದತ್ತು ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ (ಇಂದು ಸಮರ್ಥ್) ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ… ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಂದರ ಮನೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮನೆ
ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಮನೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಲಸ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅರಮನೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
ಅದ್ದೂರಿ ಮನೆ… ಆದರೆ ಸರಳ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ
ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು, ಪೂಜೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಾದೇವಿಯ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಾದೇವಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಮರೆಯದ ಇಂದಿರಾ, ಅವರ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಟಚ್
ಈ ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ.
ವಿಲೇಜ್ ಥೀಮ್: ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸ.
ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್: ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ.
ಮರದ ಬಳಕೆ: ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಗಳು: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅರಮನೆಯಂತಹ ವೈಭವ ನೀಡುವ ಕಂಬಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್: ಮನೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಯಾರು ಈ ಇಂದಿರಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ?
ಇಂದಿರಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಅಂದರೆ ಇಂದು ಸಮರ್ಥ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ದತ್ತು ಮಗಳು. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಹರ್ಷ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಅವರು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಂದಿರಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಸರೋಜಾದೇವಿ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ರುದ್ರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.