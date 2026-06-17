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- ಧರ್ಮಸ್ಥಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಹಸ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಕಾರಿನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಚಾಲಕ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತಂತೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಕೃತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಆತ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಮಂಜು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು, ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ
ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಟವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.