ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ; Topless ಶವರ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌!

ಒಂದು ಕಾಲದ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರತಾರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರುವ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ( Mia Khalifa) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಟೆಂಪ್ರೆಚರ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್. ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ತನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ತನ್ನ ದೇಹದ ತುಂಬಾ ಸೋಪಿನ ನೋರೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಬಬಹುದುಮ. ಮಿಯಾ ಫೋಟೋಗೆ 'ZERO WASTE. 100% ಕರಗಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಇಕೋ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ @cleanwithplus Campaign shot by @daniel' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.