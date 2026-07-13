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- Shocking - Celina Jaitly : ಮದುವೆ-ಮಕ್ಕಳು-ಡಿವೋರ್ಸ್.. 'ಪ್ರಿನಪ್ ಒಪ್ಪಂದ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿದ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ!
Shocking - Celina Jaitly : ಮದುವೆ-ಮಕ್ಕಳು-ಡಿವೋರ್ಸ್.. 'ಪ್ರಿನಪ್ ಒಪ್ಪಂದ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿದ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ!
2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ಸೆಲಿನಾ ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ 'ನರಕ' ಸದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ಏನಿತ್ತು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಚೆಲುವೆ ಸೆಲಿನಾ ಜೆಟ್ಲಿ (Celina Jaitly) ಅವರ ಜೀವನದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲೂ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಲಿನಾ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ!
2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ಸೆಲಿನಾ ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ 'ನರಕ' ಸದೃಶ್ಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೆಲಿನಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
20 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತಾ?
ಸೆಲಿನಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅವರು ಬಳಲಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಾವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ದುರಂಥ ಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆ 'ಜರ್ಮನ್' ಶಾಕ್!
ಸೆಲಿನಾ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ. ಆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪತಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರ ಜರ್ಮನ್ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಜರ್ಮನ್) ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೆಲೆನಾ 'ಆ ಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂದು 'ಖಡಕ್' ಕಿವಿಮಾತು!
ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಸೆಲಿನಾ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಿನಪ್' (Prenuptial Agreement) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ Prenuptial Agreement (ಪ್ರಿನಪ್ ಒಪ್ಪಂದ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಿನಪ್ ಒಪ್ಪಂದ?
ಮುಂದೆ ನೋಡಿ..
Prenuptial agreement (commonly called a prenup): ಈ ಪ್ರಿನಪ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆಸ್ತಿ, ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹಸಿಬಿಸಿ ಸತ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. 'ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಲಿನಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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