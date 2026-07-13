ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ಸದ್ಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ (third trimester).

ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ಸದ್ಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ (third trimester).

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು ದುವಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೀಪಿಕಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

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ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯ ನಂಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗ್ಲೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಈ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. 2024ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾಲ್ಟರ್-ನೆಕ್ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಉಡುಗೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಹೀರಾತೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಬೇರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಮುಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.