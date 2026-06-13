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- ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು, 'ಭಾಯಿಜಾನ್' Salman Khan ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಟಾ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದ Aishwarya Rai
ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು, 'ಭಾಯಿಜಾನ್' Salman Khan ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಟಾ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದ Aishwarya Rai
Salman Khan And Aishwarya Rai Breakup Reason: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ನನ್ನೊಳಗಿನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಅಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರು?
ನನ್ನೊಳಗಿನ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೇನೆ
Actor Salman Khan And Aishwarya Rai Breakup Reason: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, 'ನನ್ನೊಳಗಿನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್- ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಲು, ಐಶ್ ಜೊತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಇದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಮೌನ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಳೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು
2012ರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಿಮಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ನಾನು ಆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಿಮಿ, "ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ನನ್ನೊಳಗಿನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಕಥೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಡಬೇಕು" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.
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