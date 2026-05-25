ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಕನ್ನಡದ 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹಿರೋ' ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವರು ನಾಳೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ನಂಬಲಾಗದ, ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ ಕಥೆ ನಟ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (Aishwarya Rai) ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ 'ಕನ್ನಡದ ನಟ' ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್!
ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದರೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೇರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ನಟನ ಜೊತೆಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಬ್ಬಾಸ್ (Abbas Ali) ಅವರು ಕನ್ನಡದ 'ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ' ಮತ್ತು 'ಪಪ್ಪು ಅಪ್ಪು' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ತಮಿಳಿನ 'ಕಂಡುಕೊಂಡೇನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ "ಕನ್ನಡದ ಕನೆಕ್ಷನ್" ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾದ ವಿಧಿಯಾಟ!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್'. 1996ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕಾದಲ್ ದೇಶಂ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಪಡೆಯಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ಹೇ ರಾಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಜಿತ್, ಟಬು ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜನ.
ಆದರೆ, 2002ರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋತವು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದವು. ಯಾವ ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ನಟನಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಯಿತು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಲೇ ಅಬ್ಬಾಸ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರು!
ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೇ ಅಬ್ಬಾಸ್?
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದಾದಾಗ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹಲು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾದಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ. ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಫುಟ್ಪಾತ್ವರೆಗಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇಂದು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಹೊಳಪು ಎಷ್ಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಜೀವನದ ಭಾಗ. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟ, ಇಂದು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.