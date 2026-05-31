Secret: ಆರಾಧ್ಯಾಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ-ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ!
'ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮಗುವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ.
ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿ; ಈ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್' ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (Aishwarya Rai) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ (Abhishek Bachchan) ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹುಡುಕುವುದು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವಳನ್ನು. ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆರಾಧ್ಯ (Aaradhya) ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಾರರು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮಗಳು ದೂರ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ರೆಡ್ ಸೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿಲ್ಲ! ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲು ಮಗಳು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಆಸೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ 'ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್'ನಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ 4 ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಡ:
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಳರಿಮೆ ದೂರವಾಗಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನೈಜ ಲೋಕವೇ ಸುಂದರ:
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬಾರದು, ಅದು ಅನುಭವಗಳ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ತತ್ವ.
ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು:
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಬ್ಬ "ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಆನ್ ಮಾಮ್". ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಗಳ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಮಾದರಿ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ:
ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರೂ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.
