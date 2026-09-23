ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ (CBU) ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ (CBU) ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. BMW, Mercedes-Benz, Audi ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟೇ ಕಾರಿನ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
1 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ FTA ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ICE ಹಾಗೂ non-plug-in hybrid ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.6 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಆಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸುಂಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
BMW, Mercedes-Benz, Audi ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೂ ಅಂತಿಮ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅರ್ಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಐದನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 20,000 ವಾಹನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕೋಟಾ ಇರಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದು 90,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಲಾಭ
ಇದು ಕೇವಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಲ್ಲ. FTA ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ?
ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ FTA ಮಾತುಕತೆಗಳು ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಹಿ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು EUನ ಆಂತರಿಕ ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಆಮದು ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಸುಂಕದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.