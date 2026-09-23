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- ಕಾಲೇಜು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ₹66,000 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾಲೇಜು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ₹66,000 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Radhakishan Damani success story : 30 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಲೈಫ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್.
ಷೇರುಪೇಟೆಯಿಂದ ರಿಟೇಲ್ ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ..
ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟರು. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದಮಾನಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ದಮಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. 1999ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ನೆರೂಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ನಾ ಬಜಾರ್' ಸ್ಟೋರ್ ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.
ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಂಗಡಿಗಳ ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶುರು..
2000ನೇ ಇಸವಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಮಾನಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದು, ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರು. 'ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪೊವೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ದಮಾನಿಗೆ ಸುಮಾರು 47-48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಷೇರುಪೇಟೆ ಅನುಭವವನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೂರಾರು ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇ ಮುಂದೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾದವು. ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದೇ ನೋಡಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಜಾಹೀರಾತು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿತು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್, ಹೋಮ್ ಕೇರ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 'ಎವ್ರಿಡೇ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್-ಎವ್ರಿಡೇ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್' (EDLC-EDLP) ಮಾಡೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 2026ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಇಂದು 500 ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಶುರುವಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 2010ರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಐಪಿಒ (IPO) ಮೂಲಕ ಷೇರುಪೇಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಲಾಭದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವರು ಮೊದಲು ನೋಡಿದರು.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ 85 ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 503ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 66,968 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಯಬೇಕು?
ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೂ ಅವರು ದೂರವೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ, ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. 47-48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ದಮಾನಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಮಾನಿ ಜರ್ನಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಐಡಿಯಾ, ತಾಳ್ಮೆ, ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ತಡವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಮಾನಿ ಲೈಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
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