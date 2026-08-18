ಯಮಹಾ ತನ್ನ 125cc Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಾದ ಫಾಸಿನೋ ಮತ್ತು ರೇಝಡ್ಆರ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ , ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.18) ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗ, ಬದಲಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಯಮಹಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 125cc Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸೀರಿಸ್ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಫಾಸಿನೋ 125 Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ರೇಝಡ್ಆರ್ 125 Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಯಮಹಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಬಲಪಡಿಸಲು ಯಮಹಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೈಡಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು
ಈ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ 125cc Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಆಧುನಿಕ, ನಯವಾದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಯಮಹಾ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಾಸಿನೋ ಎಸ್ 125 Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಕ್-ಬ್ರೇಕ್ ಮಾದರಿಯು ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಡ್ರಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ಮಾದರಿ? ಅದು ಸೊಗಸಾದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರೇಝಡ್ಆರ್ 125 Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾದರಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈಟ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟೀವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಯಮಹಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ 125cc ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಫ್ಯುಯಲ್-ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಜನರೇಟರ್ (SMG) ಜೊತೆ ಸೇರಿ 8.2 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಧಿತ ಪವರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರ ಹೊತ್ತಾಗ, ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರು ಏರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ & ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (SSS) ಕೂಡ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾಸಿನೋ ಎಸ್ ರೂಪಾಂತರ ಕಲರ್ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Y-ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಯಮಹಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿವೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ
₹77,200 — ಇದು ಫಾಸಿನೋ 125 Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ. ರೇಝಡ್ಆರ್ 125 Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಲೆ ₹92,515 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಮಹಾ ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
99 ಕೆಜಿ— ಇದು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಕರ್ಬ್ ತೂಕ. ಹಗುರವಾಗಿವೆ, ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯಮಹಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ!
ಈಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನವೀಕರಿಸಿದ ಯಮಹಾ 125cc Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ – ಎಲ್ಲದರ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇವು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.