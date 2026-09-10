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- Bengaluru ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ: 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ
Bengaluru ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ: 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 3ನೇ ಹಂತದ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜೆಪಿ ನಗರದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಗೆ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 2032ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) 3ನೇ ಹಂತದ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉರುಳಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 3ನೇ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗ
44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 3ನೇ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು 17.57 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ
- ಫೇಸ್-3 ಒಟ್ಟು 44.65 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು, 31 ಎತ್ತರದ (ಎಲಿವೇಟೆಡ್) ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಾರಿಡಾರ್ 1 (32.15 ಕಿ.ಮೀ): ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ (22 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು).
- ಕಾರಿಡಾರ್ 2 (12.5 ಕಿ.ಮೀ): ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆವರೆಗೆ (9 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು).
- 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂ 4.74 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂ 4.54 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂ 4.29 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಿವಾದ
37.12 ಕಿ.ಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಯಾಡಕ್ಟ್ (₹9,692.33 ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಟ್ಸ್ (RITES) ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.