Ganesh Chaturthi 2026: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಂತರ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್, ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ
2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಈ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, 4 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ!
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Image Credit : Asianet News
ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರಾಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಉಚ್ಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನ, ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭಗಳು:
- ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ: ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ: ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಮೋದಕದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು, ಆತ್ಮದ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾರ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ, ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Pixabay
1. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) - ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ!
- ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಇದುವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕೈಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದ ಹಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲಿದೆ.
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Image Credit : Pixabay
2. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) - ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
- ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾದಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
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Image Credit : Pixabay
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) - ಸಾಲ ತೀರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!
- ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಸಮಯವಿದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ದೂರವಾಗಲಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Pixabay
4. ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) - ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತಲೆ ಎತ್ತುವ ಕಾಲ!
- ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ கணிப்புகள் ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
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