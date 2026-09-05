ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 8 ಮದುವೆಯಾದರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಜೀವನ? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರೋಚಕ ಗುಟ್ಟಿದು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 8 ರ ಜೋಡಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳೂ ಇವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಕೆಲವರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವೃತ್ತಿ, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
1 ಮತ್ತು 8
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕೆ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ...
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 1 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 8 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವಿನ ತಂದೆ-ಮಗ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಗೆತನವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸವಾಲಿನದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತರ್ಗತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು ಶನಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು 8 ಇರುವವರ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 8 ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು:ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಹಾರವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ, ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.