ಶನಿ ಸಂಚಾರ; 3 ರಾಶಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವ; ತಾಳ್ಮೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚು, ವೃತ್ತಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
Shani Astrology
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, 2028ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷವು ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ。
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇದ್ದರೂ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾದರೂ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2027ರ ಶನಿ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಮಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾತರೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.