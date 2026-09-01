ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.51ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಶನಿಗಳ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಶನಿಗಳ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಘಟಿಸಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.51ಕ್ಕೆ ಘಟಿಸಲಿರುವ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶುಕ್ರ ಶನಿಗ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆ.2ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.51ಕ್ಕೆ ಘಟಿಸುವ ಈ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು
ಮೇಷರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಕರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ, ಆದರೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.