Vakra Maha Yoga: ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಡಿರದ ಯಶಸ್ಸು
Vakra Maha Yoga: ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಪಡೀತಿರಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ವಕ್ರ ಮಹಾ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಕ್ರ ಮಹಾಯೋಗ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬುಧನು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ವಕ್ರ ಮಹಾ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಗ ನಡೆದಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳು, ನಿಂತುಹೋದ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವಕ್ರ ಮಹಾ ಯೋಗವು ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಗಾಯೋಗ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1. ಮಿಥುನ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಮಹಾ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಿರೀಟವಿಟ್ಟಂತೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
2. ಸಿಂಹ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. Partnership ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
3. ತುಲಾ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರು ಸೇರಿ ಈ ವಕ್ರ ಮಹಾ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಕ್ರ ಮಹಾಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಕುಂಭ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 9ನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವವರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧನಲಾಭ ಪಡೆದು ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.