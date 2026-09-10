ಪುರಟ್ಟಾಸಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜನ ಜೀವನ , ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 'ಪುರಟ್ಟಾಸಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಆವಣಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಸೂರ್ಯ, ಪುರಟ್ಟಾಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮನೆಯಾದ ಮಾತು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಪುರಟ್ಟಾಸಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಯೋಗದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸೇರಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರೂ ಬೆರಗಾಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ರಾಜವೈಭೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಧನು ರಾಶಿಗೆ 10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅசுರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.